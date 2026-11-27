Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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27.11.2026 03:07:21
At odds over the EU budget, European leaders cut summit short
Even before they met, it was clear the gap between European leaders' demands for the EU budget would make negotiations difficult. They ended a summit meeting early and aim to agree on EU funding in December. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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