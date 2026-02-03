|
03.02.2026 12:31:19
At the brink: Can South Sudan avert another civil war?
The power struggles between President Salva Kiir and his political rival Riek Machar are pushing the country towards conflict. Analysts urge the international community to exert pressure on both parties to avert war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.