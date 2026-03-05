Ata Yatirim Ortakligi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ata Yatirim Ortakligi hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,16 TRY. Ein Jahr zuvor waren 0,810 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,9 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,4 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,130 TRY beziffert. Im Vorjahr hatte Ata Yatirim Ortakligi ein Ergebnis je Aktie von 0,850 TRY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 67,58 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 55,37 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at