Ataa Educational Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ataa Educational Company Registered stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178,1 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,7 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at