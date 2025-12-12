Ataa Educational Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ataa Educational Company Registered hat am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,52 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 165,2 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 165,3 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at