Ataa Educational Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ataa Educational Company Registered veröffentlichte am 09.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 SAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 122,9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 141,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,31 SAR. Im Vorjahr hatte Ataa Educational Company Registered 1,97 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 661,27 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 640,77 Millionen SAR im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,78 SAR je Aktie sowie einem Umsatz von 698,00 Millionen SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at