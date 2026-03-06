|
06.03.2026 06:31:28
Ataa Educational Company Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ataa Educational Company Registered hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 SAR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Ataa Educational Company Registered im vergangenen Quartal 195,1 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ataa Educational Company Registered 165,4 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
