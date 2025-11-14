ATAI Life Sciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ATAI Life Sciences veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 0,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at