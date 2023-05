atai Life Sciences ist Teilnehmer der im Mai stattfindenden Investorenkonferenz

NEW YORK und BERLIN, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI) ("atai"), ein biopharmazeutisches Unternehmen für den klinischen Bereich, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu transformieren, nimmt an der diesjährigen virtuellen Konferenz von Aegis teil.



Einzelheiten der Präsentation des Unternehmens sind wie folgt:

Aegis Virtual Conference

Format: Unternehmenspräsentation

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 3. Mai, 11:30 Uhr ET (amerikanische Ostküstenzeit)

Ort: Virtuell

Ein Live-Webcast der Präsentation wird auf der Website von atai unter "Events" im Bereich "Investors" auf https://ir.atai.life/news-events/events/ verfügbar sein. Eine archivierte Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für ca. 30 Tage verfügbar.

Über atai Life Sciences

atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. Das Unternehmen wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet. atai widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices möchte atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life.

Kontaktinformationen

Investorenkontakt:

Stephen Bardin

Chief Financial Officer

IR@atai.life

Pressekontakt:

Allan Malievsky

Senior Director, External Affairs

PR@atai.life