atai Life Sciences legt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 vor

NEW YORK, May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATAI Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) ("atai"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, wird seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 im IR-Bereich seiner Website bekanntgeben. Bitte besuchen Sie die Investor-Relations-Website von atai unter https://ir.atai.life , um die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 und die Pressemitteilung einzusehen.



Ein Video-Interview mit Florian Brand, CEO von atai Life Sciences, Srinivas Rao, CSO, und Greg Weaver, CFO, wird um 8:30 Uhr Eastern Time unter https://vimeo.com/atailifesciences verfügbar sein. Fragen, die Investoren gerne stellen möchten, sollten bis Montag, den 9. Mai 2022 an ir@atai.life gerichtet werden.

Über atai Life Sciences

atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet. atai widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf psychedelischer Therapie und anderen Arzneimitteln mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices ist atai bestrebt, die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll zu beschleunigen, mit dem Ziel, psychische Störungen wirksam zu behandeln und letztlich zu heilen.

Die Vision von atai besteht darin, psychische Störungen zu heilen, damit jeder Mensch überall ein erfüllteres Leben führen kann. atai hat Niederlassungen in New York, Boston, London und Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen ausdrücklichen oder stillschweigenden Aussagen, die keine historischen Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Teilnahme von atai an künftigen Konferenzen und Präsentationen sowie ähnlichen Aussagen, die in die Zukunft gerichtet oder zukunftsorientiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar; sie beinhalten hingegen bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Dies gilt unter anderem für die wichtigen Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in dem am 21. Juni 2021 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Prospekt von atai gemäß Rule 424(b) erörtert werden, da diese Faktoren in anderen Einreichungen von atai bei der SEC von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. atai lehnt jedwede Verpflichtung oder Zusicherung ab, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

