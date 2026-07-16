ATAIBECKLEY Aktie

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WKN DE: A41WEP / ISIN: US04650F1012

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Übernahme bestätigt 16.07.2026 20:30:00

ATAIBECKLEY-Aktie mit Kurssprung: Pharma-Gigant Eli Lilly sichert sich Übernahme

ATAIBECKLEY-Aktie mit Kurssprung: Pharma-Gigant Eli Lilly sichert sich Übernahme

Der Pharma-Riese Eli Lilly kauft den Psychedelika-Spezialisten ATAIBECKLEY. Das sind die Beweggründe der Übernahme.

  • Eli Lilly und ATAIBECKLEY besiegeln eine endgültige Übernahmevereinbarung
  • Aktionäre erhalten 6,75 US-Dollar bar plus bis zu 2,50 US-Dollar über eine CVR
  • Der Zusammenschluss soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden

Eli Lilly und ATAIBECKLEY haben das seit Mittwochabend kursierende Übernahmegerücht bestätigt: Beide Unternehmen gaben am Donnerstag eine endgültige Vereinbarung bekannt, nach der Lilly den Psychedelika-Spezialisten vollständig übernimmt.

Aktionäre von ATAIBECKLEY erhalten beim Abschluss 6,75 US-Dollar je Aktie in bar, hinzu kommt eine bedingte Zusatzzahlung von bis zu 2,50 US-Dollar je Aktie. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der ATAIBECKLEY-Aktionäre und weiterer üblicher Vollzugsbedingungen einschließlich behördlicher Freigaben.

Deal perfekt: 6,75 US-Dollar in bar plus Meilensteinzahlungen

Die Barkomponente von 6,75 US-Dollar je Aktie entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt eine Contingent Value Right im Gesamtwert von bis zu weiteren 1,0 Milliarden US-Dollar, die an drei Entwicklungsschritte gekoppelt ist: 1,00 US-Dollar je Aktie für den Start einer Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff VLS-01, 0,50 US-Dollar für eine US-Zulassung samt DEA-Neueinstufung von BPL-003 sowie weitere 1,00 US-Dollar für eine spätere Zulassung von VLS-01.

Eine Garantie für diese Meilensteinzahlungen gibt es laut Mitteilung nicht. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion bereits zugestimmt, zudem haben sich der Großaktionär Apeiron Investment Group sowie sämtliche Direktoren und Führungskräfte von ATAIBECKLEY per Stimmrechtsvereinbarung auf rund 15 Prozent der ausstehenden Aktien festgelegt.

ATAIBECKLEY-Aktie: 40-Prozent-Prämie nach turbulenten Handelstagen

Der vereinbarte Übernahmepreis liegt laut der Mitteilung rund 40 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage bis zum 15. Juli. Dem war ein deutlicher Kurssprung vorausgegangen: Bereits am Mittwochabend hatte die ATAIBECKLEY-Aktie auf erste Übernahmegerüchte reagiert und im nachbörslichen Handel um rund 66 Prozent auf knapp 9 US-Dollar zugelegt. Am Donnerstag setzte sich die Bewegung im Handel mit einem Plus von zuletzt 32,93 Prozent auf 7,13 US-Dollar fort. Die Aktie von Eli Lilly reagierte auf die Ankündigung mit Gewinnen und notiert stellenweise 1,28 Prozent fester bei 1.171,42 US-Dollar.

Strategische Logik: Zugang zu neuartiger Psychiatrie-Pipeline

Im Zentrum der Übernahme steht der Wirkstoff BPL-003, eine intranasal verabreichte, synthetische Form des Psychedelikums 5-MeO-DMT gegen therapieresistente Depressionen, die laut Mitteilung bereits die Breakthrough-Therapy-Einstufung der FDA erhalten hat und in eine Phase-3-Prüfung eingetreten ist. Ergänzt wird die Pipeline durch VLS-01, eine als Lutschfilm verabreichte DMT-Formulierung in einer laufenden Phase-2b-Studie. Der Ansatz zielt nach Unternehmensangaben auf die Wiederherstellung der synaptischen Plastizität im Gehirn statt nur auf die Beeinflussung von Botenstoffen wie bei klassischen Antidepressiva. "Lillys Expertise und Reichweite dürften diese Arbeit beschleunigen", wird ATAIBECKLEY-Mitgründer und Vorstandschef Srinivas Rao in der Mitteilung zitiert. Auch Lilly-Managerin Carole Ho und ATAIBECKLEY-Verwaltungsratschef Christian Angermayer äußerten sich in der Mitteilung zuversichtlich zum Zusammenschluss.

Für Anleger rückt jetzt der weitere Fahrplan in den Fokus: Die Sonderaktionärsversammlung von ATAIBECKLEY sowie ausstehende behördliche Freigaben entscheiden darüber, ob der Abschluss tatsächlich im dritten Quartal gelingt. Bis zum Vollzug bleibt zudem offen, ob und wann die ersten Meilensteine für die zusätzliche CVR-Zahlung erreicht werden.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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