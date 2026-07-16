ATAIBECKLEY Aktie
WKN DE: A41WEP / ISIN: US04650F1012
|
16.07.2026 18:35:53
AtaiBeckley Shares Surge as Eli Lilly Seals $3.8B Acquisition Deal
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