Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108,7 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 171,7 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at