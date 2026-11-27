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27.11.2026 06:31:29
ATAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ATAL lud am 26.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat ATAL im vergangenen Quartal 757,0 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ATAL 392,3 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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