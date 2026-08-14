Atal Realtech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atal Realtech hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 106,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 109,7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at