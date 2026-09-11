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11.09.2026 06:31:28
ATAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ATAL hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,47 PLN gegenüber 0,940 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 447,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 255,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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