ATAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ATAL hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,28 PLN. Im letzten Jahr hatte ATAL einen Gewinn von 0,390 PLN je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 315,0 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 126,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ATAL einen Umsatz von 138,9 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at