ATAM Valves zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ATAM Valves gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 INR. Im Vorjahresviertel hatte ATAM Valves 1,86 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ATAM Valves in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 147,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5,50 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,40 Prozent zurück. Hier wurden 472,93 Millionen INR gegenüber 601,73 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at