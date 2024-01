Ataman: Leichtere Einbürgerungen bringen neue Hürden

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Reform für leichtere Einbürgerungen hat die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, neu entstehende Hürden kritisiert. "Viele Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, chronischen Krankheiten und ältere Menschen werden durch das neue Gesetz benachteiligt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Denn für sie gelten keine Ausnahmen mehr, wenn sie sie keinen "gesicherten Lebensunterhalt" nachweisen können." Sollten sie zum Beispiel Sozialleistungen empfangen, könne es sein, dass sie dauerhaft von Einbürgerungen ausgeschlossen würden. Dadurch baue die Reform neue Hürden auf.

Ataman räumte zwar ein, dass dies mit einem Entschließungsantrag behoben werden solle, um in Härtefällen zu helfen. "Da so ein Beschluss aber nicht bindend ist, wird er am Ende den Betroffenen wahrscheinlich nichts bringen", sagte die Beauftragte.

Der Bundestag will am Freitag die von der Ampel-Koalition angeschobene Reform diskutieren und beschließen. Generell sollen künftig mehrere Staatsangehörigkeiten ermöglicht werden. Eine Einbürgerung soll nach fünf statt bisher acht Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich werden, bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren.

Das bisher schon nötige Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung wird mit der Reform ausbuchstabiert. So soll klargestellt werden, dass "antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen" dem widersprechen. Wer mit mehreren Menschen verheiratet ist, soll nicht eingebürgert werden können - und auch nicht, wer durch sein Verhalten zeigt, dass er die Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet./svv/DP/zb