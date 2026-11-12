Atara Biotherapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atara Biotherapeutics präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atara Biotherapeutics ein EPS von -0,320 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Atara Biotherapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 64,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at