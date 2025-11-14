Atara Biotherapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atara Biotherapeutics präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Atara Biotherapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 91,42 Prozent auf 3,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at