Atara Biotherapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atara Biotherapeutics hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atara Biotherapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,190 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 95,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -11,410 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 128,94 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 120,77 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at