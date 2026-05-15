Atara Biotherapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atara Biotherapeutics hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atara Biotherapeutics ein EPS von 3,50 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 99,47 Prozent auf 0,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at