Atara Biotherapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Atara Biotherapeutics veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atara Biotherapeutics ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 96,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at