ATC CARGO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ATC CARGO hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 PLN. Im Vorjahresviertel hatte ATC CARGO 0,760 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,0 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 25,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,09 PLN. Im letzten Jahr hatte ATC CARGO einen Gewinn von 2,49 PLN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 402,78 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 475,56 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at