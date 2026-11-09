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09.11.2026 06:31:29
Atco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Atco hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atco ein EPS von 0,760 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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