Atco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atco präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,76 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,12 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,18 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at