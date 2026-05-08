Atco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atco gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,35 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atco 1,28 CAD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,06 Prozent auf 1,43 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,41 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at