Atco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Atco lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at