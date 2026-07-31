Atco präsentierte Quartalsergebnisse

Atco hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Atco 0,570 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,16 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at