Atco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atco präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,570 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Atco 1,32 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at