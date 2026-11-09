Atco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Atco hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,760 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,34 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at