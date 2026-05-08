Atco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Atco äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 1,35 CAD gegenüber 1,28 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,43 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,41 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at