Atea ASA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atea ASA hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,99 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,27 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,25 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,61 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,06 NOK sowie einem Umsatz von 17,43 Milliarden NOK gerechnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,87 NOK. Im Vorjahr hatte Atea ASA 6,95 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 37,38 Milliarden NOK gegenüber 34,58 Milliarden NOK im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 7,88 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 55,26 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at