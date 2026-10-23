Atea ASA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Atea ASA stellte am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,50 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,86 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,43 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 12,55 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at