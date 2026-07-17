Atea ASA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Atea ASA hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,96 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atea ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,42 Milliarden NOK – ein Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atea ASA 9,14 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at