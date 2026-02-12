Atea ASA Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Atea ASA Un gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,11 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 962,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,60 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at