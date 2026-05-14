Atea Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atea Pharmaceuticals veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atea Pharmaceuticals -0,400 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at