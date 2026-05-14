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14.05.2026 06:31:29
Atea Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Atea Pharmaceuticals veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atea Pharmaceuticals -0,400 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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