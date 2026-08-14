Atea Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atea Pharmaceuticals hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atea Pharmaceuticals ein EPS von -0,440 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at