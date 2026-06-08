Ateam vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ateam äußerte sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ateam in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at