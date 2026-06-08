|
08.06.2026 06:31:29
Ateam vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ateam äußerte sich am 05.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ateam in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Titel unter Druck: Börsen in Asien geben nach
In Fernost dominieren die Bären.