07.09.2026 06:31:29

Ateam vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ateam lud am 04.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,76 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,36 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 55,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 23,00 Milliarden JPY, gegenüber 23,92 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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