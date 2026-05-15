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15.05.2026 06:31:29
atect: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
atect hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 5,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte atect 3,02 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat atect 849,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 776,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 32,03 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei atect ein Gewinn pro Aktie von 9,09 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,86 Prozent auf 3,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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