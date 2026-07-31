Ategrity Specialty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ategrity Specialty hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ategrity Specialty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 148,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ategrity Specialty einen Umsatz von 101,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at