Ategrity Specialty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ategrity Specialty hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,15 Prozent auf 129,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at