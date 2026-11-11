ATEN International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ATEN International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 TWD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,46 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ATEN International 1,20 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at