Atende: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Atende hat am 16.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,03 PLN gegenüber 0,020 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,88 Prozent zurück. Hier wurden 59,9 Millionen PLN gegenüber 63,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at