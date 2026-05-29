Atende: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Atende präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,4 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at