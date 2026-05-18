Aterian: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aterian hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,69 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 99,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aterian 15,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at