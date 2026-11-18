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18.11.2026 06:31:28
Aterian vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Aterian präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,84 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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