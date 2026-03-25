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25.03.2026 06:31:29
Aterian: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Aterian hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Aterian mit einem Umsatz von insgesamt 15,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,52 Prozent verringert.
Aterian hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,390 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,680 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,37 Prozent zurück. Hier wurden 68,97 Millionen USD gegenüber 99,05 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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